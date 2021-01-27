Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mills, konuşmasında, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin’e yardımları yeniden aktif hâle getireceğini bildirdi. Trump döneminde Filistin’in ABD’de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mills, “Yeni yönetim, İsrail’in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin’in olduğu iki devletli çözümü desteklemektedir” dedi.