Mills, konuşmasında, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin’e yardımları yeniden aktif hâle getireceğini bildirdi. Trump döneminde Filistin’in ABD’de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mills, “Yeni yönetim, İsrail’in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin’in olduğu iki devletli çözümü desteklemektedir” dedi.
Trump askıya almıştı, Filistin'e yardım yeniden başlıyor
27.01.2021 - 05:46 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 05:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, BM Güvenlik Konseyinde yeni Joe Biden yönetiminin Filistin’e yaklaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Etiketler : filistin,filistin yardım,abd filistin,
763029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763029.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER