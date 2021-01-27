Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kadın, 10 senede biri ikiz olmak üzere 11 çocuk doğurdu. Son çocuğunu kasım ayında sezaryen ameliyatıyla dünyaya getiren Courtney, “Kızım Caris, 15 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldı. Onun için çok korktum. Neyse ki şimdi evinde ve mutlu” diye konuştu. Güç toplamak için çocuk sahibi olmaya bir iki sene ara vereceğini ifade eden Courtney, “Anne olmayı çok seviyorum. Biraz dinlendikten sonra yeniden doğum yapmak istiyorum” dedi. Courtney’in çocukları ve yaşları şöyle: Clint (10), Clay (9), Cade (8), Callie (7), Cash (6), ikizler Colt ve Case (5), Calena (3), Caydie (2), Coralee (19 aylık) ve Caris (7 haftalık). Courtney tüm çocuklarını evde kendisi okutuyor.