Genç kadın, 10 senede biri ikiz olmak üzere 11 çocuk doğurdu. Son çocuğunu kasım ayında sezaryen ameliyatıyla dünyaya getiren Courtney, “Kızım Caris, 15 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldı. Onun için çok korktum. Neyse ki şimdi evinde ve mutlu” diye konuştu. Güç toplamak için çocuk sahibi olmaya bir iki sene ara vereceğini ifade eden Courtney, “Anne olmayı çok seviyorum. Biraz dinlendikten sonra yeniden doğum yapmak istiyorum” dedi. Courtney’in çocukları ve yaşları şöyle: Clint (10), Clay (9), Cade (8), Callie (7), Cash (6), ikizler Colt ve Case (5), Calena (3), Caydie (2), Coralee (19 aylık) ve Caris (7 haftalık). Courtney tüm çocuklarını evde kendisi okutuyor.
10 senede biri ikiz 11 çocuğu oldu, 12’nciyi düşünüyor
27.01.2021 - 19:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 19:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin New Mexico eyaletinde Courtney Rogers (36), Chris Rogers (32) ile olan 13 senelik evliliğinin büyük bölümünü hamile olarak geçirdi.
Etiketler : hamaile,kadın,çocuk,haberler,
763209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763209.aspx
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