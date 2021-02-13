Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığı, 13 bin 973 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 401 bin 413’e düştüğünü açıkladı. Salgının başından beri yeni tip korona virüs vaka sayısı ise 2 milyon 710 bin 819 oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 311 kişinin pandemi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilerle korona virüs salgını başlangıcından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 93 bin 356’ya yükseldi.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 33 azalarak 2 bin 62'ye geriledi.