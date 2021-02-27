Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Nasiriye kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi. Valinin görevden alınmasını ve 2019'dan bu yana hayatını kaybeden protestocular için adalet talep eden protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi gerginliği tırmandırdı.



Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu üyesi Ali Bayati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 5 günde gerçekleştirilen protestolarda iki taraf arasında çıkan çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 147'si güvenlik görevlisi olmak üzere 271 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bayati, durumun çok tehlikeli bir boyut aldığına dikkat çekerek, "Nasıriye’de durum kontrolden çıktı ve hükümet izlerken kan dökülüyor" ifadelerini kullandı.