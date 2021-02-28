Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) altında görev yapan 169 Etiyopya askeri rutin değişim kapsamında ülkelerine dönmeye hazırlanırken 15'i itiraz etmişti. Yaşanan gerilim sonucu askerler kendi aralarında çatışırken bazıları yaralanmıştı. Yaşanan olayların ardından Güney Sudanlı yetkililer devreye girdi. Barış güçlerinin kendi aralarındaki çatışmasından endişe ve rahatsızlık duyduklarını belirten Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakan Yardımcısı Deng Dau Deng, “Birleşmiş Milletler Kuvvet Komutanı’yla görüştük. Ülkelerine dönmeyi reddeden Etiyopyalı barış gücü askerlerinin güvenliğini sağlayacağız ve onları Mülteciler Komisyonuna yönlendireceğiz” dedi.