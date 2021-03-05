Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, mutabakat esaslarına göre gerekli bildirimlerde bulunulmasına rağmen Kıbrıs Rum tarafının bahse konu ikmal amaçlı düzenli geçişi engellemesinin, Yeşilırmak Mutabakatı'nın açık ihlali olduğu belirtildi. Kıbrıs Rum tarafının mutabakatı ilk kez ihlal etmediği kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler nezdinde en üst düzeyde gerekli girişimlerde bulunduğu bildirildi.
Türk birliğine giden konvoya Rum engeli
05.03.2021 - 06:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KKTC Dışişleri Bakanlığı, Yeşilırmak Mutabakatı uyarınca, Erenköy'de konuşlu askerî birliklerine lojistik ikmal sağlayacak konvoyun geçişinin Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğini bildirdi.
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772217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/772217.aspx
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