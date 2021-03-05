Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, mutabakat esaslarına göre gerekli bildirimlerde bulunulmasına rağmen Kıbrıs Rum tarafının bahse konu ikmal amaçlı düzenli geçişi engellemesinin, Yeşilırmak Mutabakatı'nın açık ihlali olduğu belirtildi. Kıbrıs Rum tarafının mutabakatı ilk kez ihlal etmediği kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler nezdinde en üst düzeyde gerekli girişimlerde bulunduğu bildirildi.