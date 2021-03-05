Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rum kesiminde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Borrell, Twitter'dan yaptığı açıklamada Anastasiadis ile Kıbrıs konusuna ilişkin verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti. BM öncülüğünde yapılacak gayriresmi 5+1 toplantısının, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin yararına olduğunu aktaran Borrell, "Kıbrıs konusuyla ilgili olarak yakalanması gereken gerçek bir fırsat var." ifadesini kullandı.

Gayriresmi 5+1 toplantısının, görüşmelerin tekrar başlaması için önemli bir fırsat sağlayacağını dile getiren Borrell, "AB, bu çabaları desteklemek konusunda son derece kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs meselesiyle ilgili düzenlemeyi planladığı gayriresmi 5+1 formattaki toplantıda, tarafların ortak müzakere zemininde buluşup buluşamayacağı ele alınacak.