Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'da bazı Facebook kullanıcıları geçen haftalarda Filistin'de yaşanan drama gösterdikleri tepkilere ilişkin mesaj ve gönderilerinin kaybolduğunu farketti. Kullanıcılar durumu Facebook'a bildirirken, artan şikayetler sonrası Facebook yaşanan problemin " teknik arızadan" kaynaklandığını açıklayarak özür diledi.

'NİYETİMİZ BU DEĞİLDİ'

Açıklamada sorunun dünya genelinde yaşandığına dikkat çekilirken, bu hatanın asla olmaması gerektiği vurgulandı. Facebook, "Önemli olaylara dikkat çekemediklerini hisseden veya bu konuda kasıtlı olarak seslerini bastırıldığını düşünen herkesten çok özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını susturmak da istemiyoruz. Politikalarımız, herkese söz hakkı vermek ve onları uygulamalarımızda güvende tutmak için tasarlanmıştır ve bu politikaları kim olursa olsun eşit olarak uygularız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL YANLISI YAYINLAR ENGELLENMEDİ

Öte yandan İsrail yanlısı yayınların veya diğer Orta Doğu içeriklerinin sorundan etkilenip etkilenmediğine dair bilgi verilmedi.

CBC'ye konuşan Filistinli destekçiler, sosyal medya hesaplarındaki gönderilerinin yok olduğunu, Facebook'un, yaşanan son şiddetle ilgili içerikleri engellediğini iddia etmişti.

GAZZE'DE 254 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail askerlerinin geçen ay sonunda Kudüs'te Şeyh Jerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve sonrasında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın olmak üzere toplam 254 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da tüm engellemelere rağmen, paylaşımları ile Filistin'de yaşananlara destek verirken, dünyada kamuoyu oluşmasına da büyük katkı sağlamışlardı.

Facebook gibi sosyal medya sitelerinde kalabalık takipçisi olanlar ünlüler de, bir süredir Filistin yanlısı paylaşımlarında engellemeler olduğunu duyuruyorlardı.

Gazze Hükümeti'nden Facebook, Twitter ve Instagram'a suçlama Gazze'de Hamas idaresindeki hükümetin, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını, Filistin'le ilgili paylaşımlarda bulunan hesapları takibe almak ve kapatmakla suçladığı belirtildi.

Facebook virüs insan yapımı diyenleri sansürlüyor Koronavirüsün ne şekilde ortaya çıktığı halen tartışma konusu iken Facebook virüsün doğal yollarla çıkmadığını iddia eden paylaşımları sansürlüyor.