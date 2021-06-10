Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de kargo taşımacılığında yeni bir teknoloji çalışması gündemde.

Amerikan ordusu, kargoları daha hızlı ulaştırmak amacıyla uzay roketlerini kargo taşımacılığında kullanmak istiyor.

DÜNYANIN HER YERİNE HIZLA ULAŞMAK İSTİYOR

Amerikan Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri, bu proje için uzay çalışmalarında yer alan firmalara çağrıda bulundu.

Spacex ve Relativity Space gibi şirketlerden kargo taşımacılığı için özel bir roket üretilmesi istendi.

"Roket kargo" adı verilen proje ile aynı zamanda askeri olarak da kriz durumlarında dünyanın en uzak noktasına en kısa sürede ulaşılması hedefleniyor.

İLK MÜŞTERİ: ABD SAVUNMA BAKANLIĞI

ABD Savunma Bakanlığı, geliştirilecek roketlere ilk müşteri olacağını duyurdu.

Roket kargo ile tedarik malzemesinin 90 dakika içinde yerine ulaştırılması hedefleniyor.

Proje gerçekleşirse roketli araç, hem askeri hem de ticari olarak kullanılacak.

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