Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Son aylarda Yunanistan başta olmak üzere Türkiye karşıtı blokun, Türkiye-Libya yakınlaşmasını bozma çabaları artarken, Ankara’dan üst düzey bir heyetin Başkent Trablus ziyaretinin, bugün yapılacak NATO zirvesi ve 24 Haziran’daki İkinci Libya Konferansı öncesinde verilmiş bir mesaj olduğu belirtiliyor.

ZAMANLAMASI MÜKEMMEL

Trablus’u ilk olarak İtalya’da temaslarda bulunan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ziyaret etti. Akar’ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu başkanlığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yer aldığı üst düzey heyet Trablus’a gitti. Ziyaretin, Libya’da memnuniyetle karşılandığı ve bunun, iki ülke arasındaki ‘güçlü iş birliğinin’ devamını gösterdiği ifade edilirken, gazetemize konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ “Libya ziyaretinin zamanlaması mükemmeldi. Bir diplomasi hamlesiydi. Özellikle NATO zirvesi öncesinde başta ABD olmak üzere herkese önemli bir mesaj niteliği taşıyor” dedi.

DİPLOMATİK HAMLE

Başbuğ, haziran sonunda Almanya’nın Başkenti Berlin’de Libya konferansı düzenleneceğini de hatırlatarak şunları kaydetti:

Bu konferansa da NATO’nun birçok ülkesi katılacak. Almanya bunun listesini yaptı ve Yunanistan ile Mısır’ı liste dışı bıraktı. Ankara’nın tam kadro Trablus ziyareti, hem konferansa katılacak ülkelere hem de NATO zirvesinde Biden görüşmesine mesaj niteliği taşıyor. Dolayısıyla bu ziyaret, Ankara’nın Libya ve Doğu Akdeniz konusuna psikolojik harp kapsamında gerçekleştirdiği diplomatik bir hamle. Libya’ya en kritik kadrolarımız gitti ve başta ABD olmak üzere, ‘Libya ilgili ne planınız varsa bizim Libya’da statümüze göre ayarlayın. Çünkü biz tam kadro Libya’dayız. Libya üzerine gizli planlarınız varsa, Türkiye’yi denklem dışına çıkarmayı planlıyorsanız bir kez daha düşünün’ mesajını verdik. Türkiyesiz Libya üzerine hesap yapmamaları gerektiğini hatırlattık. Bu mesajlar Batı ülkeleri tarafından iyi algılanmalı. Libya ile ilgili yanlış hesaplar yapılmasın diye bu tür mesajları vermek durumdayız

YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLDİ

Öte yandan, ziyarette, daha önce belirlenen, iki ülke arasında iş birliğini derinleştirecek yol haritasının değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca, Türkiye ve Libya arasında 2019 yılında imzalanan ve dengeleri değiştiren deniz yetki alanları anlaşmasının iki ülkeye de faydasının teyit edildiği, Doğu Akdeniz’de yapılan sondaj çalışmaları ve bundan sonraki süreçte atılacak ortak adımların kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldığı aktarıldı.

MEHMETÇİK GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

İki ülke arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Anlaşması kapsamında Türkiye, Libya’ya başta İHA ve SİHA’lar olmak üzere askerî destekte bulunurken, Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık için Türk birlikleri gitmişti. Türk heyetin, Trablus ziyaretinde ülkedeki Türk askerin varlığının gündeme geldiği, Türk askerinin Libya’da görev yapmaya devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi. 2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Libya’da birçok şehir, hastane, yerleşim yeri ve altyapı hasar görmüş durumda. Önümüzdeki dönemde Libya’nın yeniden imarı için Türk şirketleri önemli görevler üstlenmesi bekleniyor. Geçmişte Libya’da iş yapan ancak alacakları olan firmalarının durumu ve yarım kalan yatırım ile projelerin de ziyaretinde gündeme geldiği öğrenildi.

Bakan Akar: Haklı davalarında Libya ile beraberiz Milli Savunma Bakanı Akar, "Kardeş olarak tek yumruk, tek vücut olarak haklı davalarında Libya ile beraberiz" dedi.

LİBYA İLE BERABERİZ

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Libya temasları kapsamında önceki gün Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ve Trablus Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan ile görüştü. Türkiye'nin, Libya'nın birliği, bütünlüğü ve güvenliği için yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, darbeci Hafter'in, masum insanlara yönelik saldırılarını hatırlattı. Akar “Libya Harp Okulu öğrencilerini katlettiler, yüzlerce insanı toplu mezarlara gömdüler. O insanların aileleri büyük sıkıntı içinde. Bunu dünyanın unutmaması lazım. Patlayıcı ve mayınlardan dolayı uzuvlarını kaybeden, şehit olan çok sayıda Libyalı kardeşimiz var. Kardeş olarak, tek yumruk, tek vücut olarak haklı davalarında Libya ile beraberiz” dedi.

Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya’ya gitti.