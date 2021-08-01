Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore'ye, ABD ile gerçekleştireceği askeri tatbikat öncesi Kuzey Kore'den uyarı geldi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore'nin ABD ile planlı bir ortak askeri tatbikat yapması halinde, bu davranışın iki Kore ülkesinin ilişkilerini yeniden inşa etme kararlılığına zarar vereceğini söyleyerek uyardı.

ABD TEPKİSİ

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong'dan, Ağustos ayında ABD ile ortak askeri tatbikat düzenlemeyi planlayan Güney Kore'ye tepki geldi. Yo-Jong yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin ABD ile ortak askeri tatbikat yapması halinde, bu davranışın iki Kore ülkesinin ilişkilerini yeniden inşa etme kararlılığına zarar vereceğini belirterek Seul'u uyardı.

"UMUT MU YOKSA UMUTSUZLUK MU?"

Ayrıca Yo-Jong, iki Kore arasındaki kırmız hatları yeniden kurma kararının "fiziksel" bağları yeniden bağlamaktan başka bir şey olarak görülmemesi gerektiğini ve zirvelerin yakın olduğunu varsaymanın "düşüncesiz" olacağını kaydetti. Yo-Jong, "Hükümetimiz ve ordumuz, Güney Kore'nin saldırgan savaş tatbikatlarına devam edip etmediğini veya büyük bir karar alıp almadığını yakından takip edecek. Umut mu, yoksa umutsuzluk mu? Bu bize bağlı değil" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim: Düşmana karşı hazırlıkları tamamlayın ABD ve Güney Kore ile olan gerilimli ilişkileriyle bilinen Kuzey Kore, iki ülkenin birlikte yapmayı planladığı tatbikatlar öncesinde ülkesinin askeri kapasitesini güçlendirme çağrısında bulundu.

Kuzey ve Güney Kore'den 1 yıl sonra dikkat çeken adım Kuzey ve Güney Kore, arasında 1 yıldır kapalı vaziyette olan iletişim kanallarını yeniden açtı.