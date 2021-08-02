Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Alaska sahillerinde kayalıklarda sıkışmış dev bir katil balina görüldü. Hayvan severler insan zinciri oluşturup kovalarla Orca cinsi balinayı ıslak tutup Sahil Güvenlik’e haber verdi. Gelen ekipler ise deniz suyunu pompalarla çekip hortumlarla balinanın üzerine boca ettiler.

6 SAAT SÜRDÜ

6 saat süren kurtarma operasyonunda büyük efor sarf eden ekipler, bu süre zarfında balinayı hayatta tutmayı başarırken gelgit sonucu dalgaların yükselmesiyle balina kurtuldu.

Kurtarma çalışmalarına katılan ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden Julie Fair, “Balina başta biraz yavaş hareket etti, sonra da kıvrıldı ve yüzerek uzaklaştı” dedi.

Şakacı balina: Önde beklenirken arkadan çıktı Meksika’da bir grup turist, Baja California yarımadası açıklarında balinaların renkli görüntülerine şahitlik etti.