Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Irak’ta hükûmet seçimleri yaklaşırken, Kerkük merkezli tartışmalar da yeniden alevlendi. Türkmenler 16-17 Ekim operasyonu ile tüm Türkmeneli bölgesinden sökülen Peşmerge unsurlarının tekrar dönme ihtimalinden endişeli. Kerkük Milletvekili ve Eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ABD işgali sonrası 2005 yılında hazırlanan anayasada tartışmalı bölge olarak tanımlanan Kerkük’ün yeniden Peşmerge işgal tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. ITC Resmî Sözcüsü Mehmet Seman Ağaoğlu ise herhangi bir kitle desteği olmayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) yanına almak istediğini; bu kapsamda Kerkük’ü seçim rüşveti olarak kullanmaya çalıştığını söyledi.

Gazetemize konuşan Kerkük Milletvekili Erşat Salihi "Irak’ta 10 Ekim günü yapılacak seçim öncesi ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bağdat yönetimi, Peşmerge ile ortak operasyon merkezi kurma ve müşterek güç oluşturma kararı aldı. Sonra müşterek tatbikat adımı geldi. Tüm hazırlıklar Kerkük’e yeniden Peşmerge unsurları sokma üzerine kurgulandı. Bu durum yeni bir kaosu ve daha derin bir belirsizliği beraberinde getirir. Çünkü Türkmenler 2005-2017 dönemi yaşanan Peşmerge işgalinde ağır bedel ödedi. Şehrin demografisi ağır bir biçimde değiştirildi. Onlarca Türkmen faili meçhuller ve Peşmerge infazları ve işkenceler altında can verdi. Tekrar aynı kâbusu yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

‘BİZİ DİNLEMİYORLAR’

Kurulan ortak ordu mahareti ile Peşmerge’nin yeniden Kerkük’e girme planının çok önceden yapıldığını kaydeden Salihi "Bu olayın oluşturacağı tahribatı ilgili makamlara defalarca ilettik. Siyasî hesaplarla atılan adımların ağır faturalar ödetebileceği yönündeki tüm uyarılarımız ne Bağdat ne de Erbil tarafından dinlenmedi. Böyle bir adım Türkmenler kadar Arapları içinde rahatsızlık sebebi. Bunu en üst düzeyde dile getirdiler" ifadelerini kullandı. Erşat Salihi ayrıca plan dahilinde bölgede terör örgütü DEAŞ’ın yeniden hortlatılacağı uyarısında bulundu ve Peşmerge ile birlikte PKK’nın da bölgeye döneceğini özellikle vurguladı.

800 MİLYON $’LIK DESTEK

Irak Türkmen Cephesi Resmî Sözcüsü Mehmet Seman Ağaoğlu, seçim günü yaklaştıkça farklı hesapların yansımalarını da görmeye başladıklarını söyledi. KDP’nin ilk defa Bağdat'ta bir seçim merkezi açtığını hatırlatan Ağaoğlu "Kerkük hiçbir biçimde siyasî rüşvet aracı olmamalı, olamaz. Ancak farklı siyasî aktör ve hizipler için her seçim döneminde Kerkük merkezli bir takım hesapların yapılması gelenek hâline dönüştü. Burada hiç kimse Peşmerge varlığını istemiyor. Kanlı ve acı dolu hatıralarımız var. Yeniden aynı kabusu yaşamak istemiyoruz. Bu durum aynı zamanda aynı zamanda Irak anayasasının 143. Maddesinin de açık ihlalidir. Zira o maddeler Peşmerge’nin Duhok, Erbil ve Süleymaniye sınırlarını aşamayacağının teminatıdır" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

BARZANİ: PKK'NIN VARLIĞI BAŞIMIZI AĞRITIYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'un Zaho ilçesinin bağımsız idare edilmesinin ilan edildiği töreninde konuşma yaptı. Zaho'nun turizm konusunda güzel bir bölge olduğunu belirten Barzani, ancak geçen sürede PKK'nın varlığının baş ağrısına sebep olduğunu ve vatandaşların köylerine geri dönemediklerini kaydetti. Barzani, 27 Şubat'ta France 24 kanalına PKK sebebiyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini söylemişti.

Kerkük sınırı yakınında DEAŞ'tan Peşmerge'ye saldırı Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin Altunköprü kasabası yakınlarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kerkük'te uyuşturucu operasyonu Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük Kalesi yıkımın eşiğinde Irak Kerkük’te bulunan Kerkük Kalesi, milattan önce 884’te inşa edildi. Kale, Selçuk ve Osmanlı olmak üzere pek çok medeniyete eşlik etti. Tarihî yapı, Osmanlı döneminde yapılan eklemeler ile genişletildi. Ancak bir kısmı 1990’da Saddam rejimi tarafından yıkıldı, bölgenin ilk sakinleri olan Türkmen aileler zorla göç ettirildi.