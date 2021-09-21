Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinde devam eden protestolara ilginç bir şekilde karşılık verdi.

Ülkesinin resmi para birimini Bitcoin yapmasının ardından haftalardır devam eden protestolara Twitter'daki profil tanımlama kısmına "dünyanın en havalı diktatörü" yazarak cevap verdi.

PROTESTOCULARA MİSİLLEME

Bukele'nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı "diktatör" nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor. Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Başta hesabın çalındığı ve korsanlar tarafından bu değişikliğin yapıldığı düşünülse de Bukele'nin ilerleyen saatlerde Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam ettiği görüldü.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Muhalefetteki "Nuestro Tiempo" Partisi milletvekillerinden Johnny Wright Sol, Bukele'nin profil tanımını değiştirmesini "oldukça çocukça" bulduğunu söyledi.

El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti.

Protestocular, özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etmiş ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan atmıştı.

BITCOIN RESMİ PARA OLDU

El Salvador halkı, 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.

Öte yandan El Salvador Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.

2024'E KADAR GÖREVDE

Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.

El Salvador'daki 6,5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.