Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda uğradığı tokatlı saldırı ile gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yine bir saldırının odağında. Macron, Lyon kentinde otelcilik ve restoran sektörüne yönelik uluslararası fuarı ziyaret ederken yumurtalı saldırıya uğradı.

Kalabalığın içerisinde yürümeye çalışan Macron'a etrafında korumalar ve fuar katılımcılarının olduğu sırada bir kişi yumurta fırlattı. Fırlatılan yumurta Macron'un omuzuna isabet etti. Olay sonrası güvenlik ekipleri Macron'u koruma altına alırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Macron kısa süreli panik yaşadı.

"SÖYLEYECEĞİ BİR ŞEY VARSA GELSİN"

Yumurtayı fırlatan kişinin eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandığı belirtilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim." dedi.

Fransa’da Macron’a tokat atan saldırgana 18 ay hapis cezası verilmiş, cezanın 14 ayı tecil edilmişti.

BU İLK SALDIRI DEĞİL

Zaman zaman saldırı haberleri ile gündeme gelen Macron'a, 1 Mart 2017'de cumhurbaşkanı adaylığı döneminde Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda da yumurta fırlatılmıştı.

8 Haziran'da ise bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşan Macron, tokatların hedefi olmuştu.

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