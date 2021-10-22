Türkiye Gazetesi

Romanya’da artan vakaların ardından salgınla mücadele kapsamında 25 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 30 karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.



KARANTİNA 30 GÜN SÜRECEK

Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından onaylanan kısıtlamalar çerçevesinde AVM, kamu kuruluşları, restoran gibi birçok yere sadece aşı sertifikası ile girilebilecek. Aşı sertifikası olmayanlar ise sadece market ve eczanelere girebilecekler.

DÜNYADA İLK SIRADALAR

Saat 22:00-05:00 arası sokağa çıkma yasağının da uygulanacağı kısıtlamalar kapsamında konser, düğün gibi etkinliklere de 30 gün boyunca ara verileceği açıklanırken, özel şirketlere ise çalışanlarının yüzde 50’sini evden ya da dönüşümlü çalıştırma zorunluluğu getirildi.

Nüfusuna oranla günlük Covid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da salgının başlangıcından bu yana 43 bin 844 kişi hayatını kaybederken 5 milyon 828 bin kişinin aşılanması tamamlandı.



Romanya dünyada ilk sıraya yerleşti! Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti. Cumhurbaşkanı Klaus İohannis pazartesi gününden itibaren aşısızların çok fazla kısıtlamayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.



Romanya'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi Romanya'da, başkent Bükreş başta olmak üzere tüm şehirlerde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konan yeni kısıtlamalar protesto ediliyor.