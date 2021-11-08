Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), aralık ayının başında dünyanın yakınından Eyfel Kulesi büyüklüğünde bir asteroid geçeceğini duyurdu. Dünyanın yakınından geçmesi beklenen 4660 Nereus ya da 1982 DB olarak adlandırılan asteroidin yumurta şeklinde olduğu açıklandı.

330 metre uzunluğundaki asteroidin 11 Aralık’ta dünyanın 3,9 milyon kilometre yakınından, saatte 6.578 km hızla geçeceği bildirildi.

TEHLİKE TEŞKİL ETMESİ BEKLENMİYOR

Hızı ve yakınlığı sebebiyle NASA tarafından "Potansiyel Olarak Tehlikeli" kategoride sınıflandırılsa da asteoridin dünya için herhangi bir tehlike teşkil etmeyeceği sanılıyor.

Uzay meraklıları ve araştırmacılar da asteroide büyük bir keşif gözüyle bakıyor.

NASA duyurdu! Ay'a insansız uçuş gerçekleşecek ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Şubat 2022'de Ay ve çevresinde insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.