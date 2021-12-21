Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde kum fırtınası yaşandı. Fırtına, Isa Dağı, Boulia, Dajarra ve Urandangi kasabalarında etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaştı. Meteorologlar, film sahnelerini aratmayan dev kum fırtınasının eyaletin kuzeyindeki gök gürültülü sağanaktan kaynaklandığını açıkladı. Bu olay sonrası ev ve araçlar kum içinde kaldı.



Konya’da kuvvetli rüzgar: Kum fırtınası nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı Konya'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar nedeniyle ilçe ve çevre yollarda kum fırtınası yaşandı. Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

İç Anadolu ve Akdeniz'de kum fırtınası: Araçlar mahsur kaldı Son dakika haberine göre; kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan kum fırtınası, Konya, Aksaray ve Niğde'de bazı bölgelerde trafiğin durmasına neden oldu. Yollarda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Niğde'de meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da yetişen kum zambağını kopartmanın cezası 80 bin lira Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sahilde kendiliğinden çıkan ve nesli tükenmek üzere olan kum zambağının kopartılmasının cezası ağır.