Türkiye Gazetesi

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerleri, Kelbecer ve Tovuz illerinde bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Yerel saatle 23.20’den 05.10’a kadar yapılan saldırılara Azerbaycan birlikleri misilleme ateşi açtı. Saldırıda, Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmazken, karşı ateş sonucu iki Ermeni askeri öldürüldü, iki karakol da imha edildi.

Erivan hükûmetinin sınırda provokasyonları artırmak için başka bir amacının olduğunu söyleyen Azerbaycanlı analist Elhan Şahinoğlu "Kazakistan’daki olaylardan motive oldu ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü (KGAÖ) oyuna dâhil etmek istiyor. Ermenistan provokasyonlarla örgütün nabzını tutuyor, ardından ’bize yardım edin’ şeklindeki çağrılar da mümkün. Ancak bu nabız testi, Başbakan Nikol Paşinyan için maliyeti farklı olabilir. Azerbaycan ordusu, provokasyona cevap olarak, iki Ermeni karakolunu imha etti ve Ermenistan’ın, arkadaşlarının kimliğine bakılmaksızın provokasyonlarına karşılık vermeye devam edeceğini gösterdi" dedi.

PAŞİNYAN NABIZ ÖLÇÜYOR

Paşinyan’ın KGAÖ olağanüstü toplantısında "Kazakistan’da olduğu gibi 44 günlük savaş sırasında yurtdışından teröristler getirildi. Dağlık Karabağ’da. Uluslararası teröristlerle karşı karşıya kaldık" ifadesini kullandığını vurgulayan Şahinoğlu, şunları kaydetti: Paşinyan bunu yaparken, Azerbaycan’ı Rusya’ya ve dostlarına hedef gösterdi. Anlaşılan Kazakistan’daki olaylar ve KGAÖ'nün müdahalesi Erivan’ı cesaretlendirdi. Paşinyan’ın ’Kazakistan ile Azerbaycan arasında paralellikler kurarken’ Ermeni internet sitelerinde Azerbaycan ordusunun Karabağ’da sivillere ateş açtığını iddia ederek yanlış bilgiler yayması tesadüf değil. Yanlış bilgilendirmenin amacı açıktır. Erivan hükûmeti, Kazakistan’daki ’hizmetleri’ karşılığında Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün ’acılarını’ paylaşmalarını istiyor.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem: Tarih netleşti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasında gerçekleşecek ilk toplantının 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacağını duyurdu.