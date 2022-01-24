Türkiye Gazetesi

Alman polisi, Baden Württemberg eyaletindeki Heidelberg kentindeki Heidelberg Üniversitesi'nin konferans salonunda bir saldırganın çok sayıda kişiyi yaralamasının ardından intihar ettiğini açıkladı.

Olay sonrası açıklama yapan Mannheim polisi, saldırının yerel saatle 13.50’de uzun namlulu bir silahla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yaralılar hakkında bilgi paylaşılmazken, Heidelberg Üniversitesi'nin basın ofisinden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerindeki incelemelerin özel kuvvetler ile birlikte devam ettiğini belirten polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

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