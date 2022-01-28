Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta 2 seyir füzesi denediğini ve bin 800 kilometre mesafedeki hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıklamıştı. Dün tekrardan silah denemesi yapan Kuzey Kore, denen silahların taktik güdümlü füze olduğu belirtilmişti.

Ocak ayının başından itibaren füze denemelerini hızlandıran Kuzey Kore, geçen haftada gerçekleştirdiği füze denemelerini doğrulurken, dün gerçekleştirilen silah denemelerini de kabul etti.

DÜN 2 FÜZE DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dün gerçekleştirilen füze denemelerinde iki taktik güdümlü füzenin başarılı bir şekilde fırlatıldığı açıklandı. Füze denemelerini bizzat gözlemleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un son test atışlarını denetleyip denetlenmediği belirtilmedi. Öte yandan son füze denemelerinden sonra gelen yaptırımlarla zorlu bir sürece giren Kuzey Kore’nin ABD'yi müzakere masasına geri getirmeye istekli olduğuna inanılan bir zamanda gelmesinin endişeleri artırdığı belirtildi.

OCAK AYINDA 6 FÜZE DENEMESİ

5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak tarihinde de demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı.

17 Ocak'ta iki taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore, 25 Ocak'ta ise seyir füzelerini test etmişti. Son olarak dün, Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze daha ateşlediği doğrulanmıştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ŞAŞIRTAN KARAR

Kuzey Kore dünyadan gelen tepkilere aldırış etmeden füze denemelerine devam ederken, Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklama tam anlamıyla şok oluşturdu. Yapılan açıklamada, Ocak ayında 6 füze denemesi yapan Kim Jong-un'un 'Nükleer Silahsızlanma' konulu bir foruma başkanlık yapacağı belirtildi. 30 Mayıs – 24 Haziran arasında yapılacak olan 'Silahsızlanma Konferansı' adındaki forumun başkanlığını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yapacak.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Birleşmiş Milletler’in almış olduğu bu karar sonrası tepkiler üst üste gelmeye başladı. Cenova’da bulunan bağımsız izleme kuruluşu başkanı Hillel Neuer, alınan karara tepki göstererek "Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un'u bu forumun başkanı yapmak bir seri katili hapishane yönetiminin başına getirmek gibi olacak." dedi.

“KENDİ HALKINA KORKUNÇ EZİYETLER YAPAN BİR ÜLKE”

Tepkilerine devam eden Hillel Neuer "Bu ülke Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri füzelerle tehdit eden ve kendi halkına korkunç eziyetler yapan bir ülke. Kuzey Kore'deki siyasi hapishane kamplarındaki işkence ve açlık artık neredeyse bir rutin haline gelmiş durumda ve 100 bin kişi dünyadaki en kötü insanı koşullarda yaşamaya mecbur tutuluyor." çağrısında bulundu.

Bu çağrı gayri resmi gibi görünse de durumun ciddiyetini vurgulaması açısından önemli görülüyor. Neuer'e göre bu durum BM'nin güvenilirliğine büyük zarar verecek ve dünyaya yollayacağı mesaj da çok olumsuz olacak.

“BAŞKANLIK VEREMEZ”

Hillel Neuer "BM, ahlaki duruşu belli olan bir kurumdur, Kuzey Kore'nin silah kontrolü konusundaki arzusuna boyun eğemez ve insan hakları ihlali konusunda karnesi bu durumda olan bir ülkeye başkanlık veremez." açıklamasıyla duruşlarının altını net bir şekilde çizdi.