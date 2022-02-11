Türkiye Gazetesi

100 ülkede 39.000’in üzerinde restoranı bulunan kuruluş, bu sebeple ABD Patent ve Marka Ofisi’ne 10 ayrı uygulama için patent başvurusunda bulundu.

BİR MCDONALD'S RESTORANINA GİRİP SİPARİŞ VERİYORSUNUZ

Avukat Josh Gerben, Twitter’da yayımladığı mesajında başvuruyu şöyle ifade etti: “Metaverse'te dolaşıyorsunuz. Bir süre sonra acıktınız. Kulaklığınızı çıkarmak zorunda değilsiniz. Bir McDonald's restoranına giriyorsunuz ve sipariş veriyorsunuz. Sipariş verdiğiniz yiyecekler kısa bir süre sonra kapınıza geliyor.” Patent başvurusunun onaylanmasının 9 ay sürebileceği ifade ediliyor.

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