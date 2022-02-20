Türkiye Gazetesi

İran'da yaz saati uygulamasının kaldırılması için adım atıldı. 24milletvekili, uygulamanın kaldırılmasına yönelik hazırladıkları tasarıyı meclise sundu. Tasarının mecliste kabul edilmesi halinde ülkede yaz saati uygulaması kaldırılacak ve 21 Mart tarihinden itibaren İran'da saatler bir saat ileri alınmayacak.

Ülkede şu anda aralıksız yaz-kış saati uygulaması kullanılıyor. Meclisin onay vermesi halinde ülkede kalıcı yaz saati uygulaması sona erecek.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması, herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere periyodik olarak saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Bu uygulama kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda bir saat geri alınır.

Kalıcı yaz saati uygulaması ile 6 yılda 6 milyar lira tasarruf 2016 yılından itibaren kullanılmaya başlanan ve gün ışığının günlük hayatta kullanımını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan kalıcı yaz saati uygulamasında yürürlükte olduğu 6 yıl boyunca toplam 6 milyar lira tasarruf edildiği açıklandı.