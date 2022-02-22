Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını aldıklarını duyururken ayrıca Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk’ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER DE BAŞLATACAK

Putin’in imzaladığı kararnamede, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek” ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi.

"BARIŞI KORUMA BİRLİĞİ"

Putin’in imzaladığı kararnameden sonra Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti Leonid Paseçnik’te kararnameler imzaladı. Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk’a barışı koruma birliği göndermesine olanak tanıyan kararnameleri imzalayan ayrılıkçıların liderleri aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür mesajları gönderdi.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKY'DEN AÇIKLAMA

Zelensky gece saatlerinde yaptığı açıklamasında, "Rusya'nın eylemleri egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ihlalidir. Bu karar Rusya'nın Minsk anlaşmasından çekilmesi anlamına geliyor." dedi.

Putin kararını verdi: Rusya Donetsk ve Luhansk’ı tanıyacak Rusya Devlet Başkanı Putin, güvenlik konseyi toplantısının ardından televizyon kanalıyla vatandaşlara seslenerek, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıma kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya’ya tepki: Reddediyoruz Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Putin'in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararına tepki göstererek, "Kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.