Türkiye Gazetesi

İsrail İçişleri Bakanı Şaked, ülkesinde bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını durdurması için İsrail Başbakanı Bennett'ten arabuluculuk yapmasını talep ettiğini söyledi.

Şaked, "Çok dikkatli konuşuyorum. Teklif geldi ve durum değerlendiriliyor. Daha fazla söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuşmuştu. Ancak yapılan açıklamada, Kiev'in Tel Aviv'den arabuluculuk talebine ilişkin bir bilgi yer almamıştı.

New York Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Bennett'ten Kiev ve Moskova arasında arabuluculuk yapmasını talep ettiğini yazmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den son açıklama: Planlarını bozduk, saldırıları püskürttük Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin 3. gününde de Başkent Kiev dahil birçok ilde hava saldırıları sürüyor. Tüm dünya gelişmeleri endişeyle takip ediyor.