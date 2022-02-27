Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgali eleştirdi. Turmp, kendi iktidarı döneminde Rusya'nın böyle bir şeye kalkışamayacağını söyleyerek durumu "dehşet verici" olarak niteledi.

Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ZELENSKİY CESUR BİR LİDER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak "cesur" bir lider olduğunu gösterdiğini belirten Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı." dedi.

"ZEKİ BİR ÜLKEYDİK, ARTIK LİDERİMİZ APTAL"

Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı işgal ettiğini belirten Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim." dedi.

Trump, Putin'in "zeki" birisi olduğunu belirterek, "Asıl sorun şu ki bizim liderlerimiz aptal, aptal, aptal." diye konuştu. Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu ifade eden Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz." dedi.

Rusya saldırısında 3. gün! Kiev direniyor | Dakika dakika gelişmeler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi 3. günde de devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişi ile çatışmalar başkent Kiev çevresinde yoğunlaştı. Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dakika dakika son gelişmeler...

Rusya 4 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.