Türkiye Gazetesi

Vladimir Putin'in Rus ordusuna Ukrayna'ya yönelik askeri harekat emri vermesinin üzerinden yaklaşık 4 gün geçti. Ukrayna direnişini sürdürürken, bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

'TABELALARI KALDIRMA' ÇAĞRISI

Ukraynalılar, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için her yolu deniyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, halka yönelik yaptığı çağrıda Rus ordusunu şaşırtmak ve ilerleyişlerini engellemek için tüm tabelaların indirilmesi istedi.

Haber7'nin haberine göre; Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'da yasa dışı hareket eden düşmanı şaşırtmak ve aklını karıştırmak için çağrıda bulunuyoruz. Bölgenizde sokakların, şehirlerin, köylerin isim ve numaralarının yer aldığı tabela ve işaretleri kaldırın."

Ukrayna hükümetinin çağrısı sonrası Ivano-Frankivsk bölgesindeki halk, Rus ordusunu şaşırtmak için tabela işaretlerini kaldırmaya başladı.

SORUMLU ŞİRKET HAREKETE GEÇTİ

Yolların inşasından ve bakımından sorumlu Ukraynalı bir şirket de Rus kuvvetlerinin ülke çapında yollarını bulmak için kullanılabilecekleri tüm yol işaretlerini kaldırdığını açıkladı. Ukravtodor şirketinden "Düşmanın iletişimi zayıf, arazide ilerleyemiyorlar" ve "Onların cehenneme gitmelerine yardım edelim" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Şirket tarafından değiştirilen tabelalarda Rus ordusuna yönelik küfürlü ifadeler de yer aldı.

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