Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna Ukrayna topraklarına yönelik askeri harekat emri vermesinin üzerinden bir hafta geçti. Yedi günlük süreçte Rus ordusu Ukrayna topraklarında işgal girişimini sürdürürken Ukraynalılar da geri adım atmıyor.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

"PLANLARINI BİR HAFTADA BOZDUK"

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını ve Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor" dedi.

Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenskiy, "Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA PES ETMEYECEK"

Her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını dile getirdi.

Zelenskiy, "Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar" diye konuştu.

LEHTE OY VEREN ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı kınanmasına yönelik taslağın onaylandığını hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna için lehte oy veren her ülkeye teşekkür etti. Rusya'yı destekleyen ülkeleri de sayan Zelenskiy, Rusya'nın daha fazla ülkeyi yanına alamayacağını savundu.

Ukraynalılar için bunun 'Vatanseverlik Savaşı' olduğunu belirten Zelenskiy şunları kaydetti: "Bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler. İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacak."

Putin'in Zelenskiy'in yerine düşündüğü isim belli oldu! Ukrayna'da bir yıl süren başbakanlık görevinin ardından sekiz yıl önce Ukrayna'dan Rusya'ya kaçan devrik lider Viktor Yanukoviç'in Ukrayna'nın yeniden başına geçmek için Belarus'ta hazırlık yaptığı ve halka sesleniş konuşması yayınlayacağı iddia edildi.

Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO bizi almayacaksa güvence versin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya seslendi. Zelenskiy "Eğer NATO, bizi Rusya istemiyor diye almayacaksa güvenlik garantisi vermeli" dedi.