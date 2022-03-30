Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığpı savaş 1 ayı aşkın süredir devam ederken iki ülke arasında kriz devam ediyor. Saldırgan tavırları nedeniyle başta NATO ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırım kararı almıştı.

Dün Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'a gelerek görüşmüştü. Görüşmeden ateşkes ve barış antlaşması ümit ediliyordu ama görüşmeden net bir sonuç çıkmadı. Ukrayna heyetleri güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadıklarını belirtmişti. İstanbul'da Ukrayna ile görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini söylemişti.

Konuya ilişkin İngiltere Başbakanı Boris Jonhson'dan da bir açıklama geldi. Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.

'YAPTIRIMLARIN KALKMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

Johnson, "Ayrıca, dünyadaki hiçbir dostumuz ve ortağımız tarafından yaptırımlarda geri adım atılmamasını sağlayacağız. Aslında, Vladimir Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırmamız gerekiyor ve ateşkes olduğu için herhangi bir yaptırımın kaldırılması kesinlikle akıl almaz. Bence bu kesinlikle düşünülemez" şeklinde konuştu. İngiltere Başbakanı, Rus kişi ve kuruluşlarına yönelik yaptırımlarda "geri dönüş" olmaması gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sözcüsü, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Johnson'ın üst düzey bakanlarıyla yaptığı bir toplantıda, tek başına ateşkesin Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için bir neden olmayacağını söylediğini kaydetmişti.

Boris Johnson'dan Putin'e karşı '6 maddelik plan' İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık vermek için Putin’e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.

Boris Johnson Ruslara seslendi: Çocuklarınızı kaybedeceksiniz İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, Rus ailelere çocuklarını kaybedeceklerini söyledi.

Boris Johnson uyardı: Ukrayna, Rusya için yeni Çeçenistan olur İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi yeni bir Çeçenistan vakası meydana getirir" dedi.