Türkiye Gazetesi

Fransa'da, Covid-19 sebebiyle uygulamaya konulan seyahat kısıtlamaları listesi 31 Mart 2022 tarihinde güncellenerek, Türkiye’nin de bulunduğu 46 ülke turuncu listeden çıkarılarak yeşil listeye alındı.

YOLCULAR KISITLAMA OLMADAN SEYAHAT EDEBİLECEK

Böylece Türkiye’den Fransa'ya seyahatlerde zorunlu bir neden gösterme uygulaması son buldu.

Fransa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az 2 doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan itibaren en az 14 gün geçtiğini belgeleyen veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ya da son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testinden birini ibraz eden yolcular kısıtlamaya tabii olmaksızın seyahat edebilecek.



Fransa koronavirüste 5. dalgayla karşı karşıya Koronavirüs mücadelesi devam ederken, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, koronavirüsün beşinci dalgasının ülkeyi vurduğunu açıkladı.