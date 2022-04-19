Türkiye Gazetesi

Sırbistan ile Kosova arasındaki gerginlik her geçen gün biraz daha artıyor. Sırbistan basını, İngiltere’nin Kosova’ya Javelin ve NLAW tanksavar füze sistemleri teslim ettiğini yazmasının ardından Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin “Kosova’ya silah teslimatı Sırbistan’a karşı dostça olmayan bir hamle. Teröristleri silahlandırıp sonra barış olmasını umut edemezsiniz. Kosovalıların, Türkiye ve Arnavutluk’ta pilotluk kurslarına gideceklerini duyuyoruz. BM Güvenlik Konseyi 1244 numaları tasarıya göre Kosova’daki tek silahlı güç KFOR’dur” dedi. Vulin, Kosova’nın NATO ile yakınlaşması ve entegrasyonunun amacının Sırbistan’ı kışkırtmak olduğunu ileri sürerken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. İngiltere ve ABD’nin Kosova’yı silahlandırdığını, Türkiye’nin ise Kosova asker ve polisini eğittiğini söyleyen Vucic “Bir yandan dünyaya barış hakkında konuşurken diğer yandan silahlandırmadığınız kimse yok” dedi. Ukrayna savaşı hakkında şahsi görüşlerinin, Sırbistan devletinin resmî görüşünden farklı olduğunu belirten Vucic “Sırbistan, Rusya’ya yaptırım uygulamıyor. Rusya’ya yaptırım uygulamak ahlaki değil ve bir sonuç getirmez. Rusya bizi toprak bütünlüğü konusunda her zaman destekledi” diye konuştu.

Kosova’da Sırp tahriki Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, son üç günde polislerin, Sırbistan sınırı yakınlarında dört ciddi saldırının hedefi olduğunu söyledi.