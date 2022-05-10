Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, Vladimir Putin'in 'savaşa devam' kararıyla devam ediyor. Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, 128 lehte oyla kabul edilen kararda, Rusya'nın askeri güçleri ve paralı askerlerinin Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında "toplu savaş suçu" işlediğine işaret edildi.

Litvanya, Ukrayna işgalini "soykırım" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

'SOYKIRIM' OLARAK TANIYAN İLK ÜLKE

Kararda, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşın, Ukrayna halkına karşı "soykırım" olarak kabul edildiği aktarıldı.Karar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalini 'soykırım' olarak tanıyan ilk ülke olarak

Tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapılan kararda, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir." ifadeleri yer aldı.

Litvanya Dışişleri Bakanı, Putin'i hedef aldı Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Batı'yı ve müttefiklerini Rusya'nın gelecekteki tehditlerinden korumanın tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "iktidardan uzaklaştırmak" olduğunu belirtti.

Litvanya'dan Putin'e rest: Artık Rus gazı yok Rusya'nın Ukrayna'yi işgal etmesi Rusya'yı yaptırımların hedefi haline getirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putim yaptırımlara karşılık olarak dost olmayan ülkelere ruble ile doğal gaz satacağını duyurdu. Putin'in bu kararının ardından Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, Litvanya’nın Rusya’dan gaz ithalatını tamamen durduklarını duyurarak, “Bu aydan itibaren Litvanya’da artık Rus gazı yok” dedi.