Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi sürüyor. O günden bu yana Batı medyasına çok az röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC'ye konuştu. İşlerin göründüğü gibi olmadığı belirten ve "Biz Ukrayna'yı işgal etmedik" diyen Lavrov, "Özel bir askeri operasyon başlattık çünkü Batı'ya Ukrayna'yı NATO'ya katmanın bir suç olduğunu anlatabilmemizin başka bir yolu yoktu" ifadelerini kullandı.

"RUSYA TERTEMİZ DEĞİL, RUSYA NEYSE O"

Lavrov, kendisine yöneltilen "Birleşmiş Milletler'in Çernihiv'deki Yahidne bölgesine ait raporuna göre 74'ü çocuk ve 5'i engelli olmak üzere 360 sivil, Rus ordusu tarafından 28 gün bir okulun bodrum katında kalmaya zorlandı. Ne tuvalet, ne de suya erişimleri vardı. 10 yaşlı insan öldü...Bu Nazilerle savaşmak mı oluyor?" sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. Lavrov, "Bu çok üzücü. Ama uluslararası diplomatlar Batı'nın baskısı altında. Genellikle Batı tarafından üretilen yalan haberleri büyüterek yaymak için kullanılıyorlar. Rusya tertemiz değil. Rusya neyse o. Ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz" ifadelerini kullandı.



Röportajda Kremlin'in Ukrayna'da Naziler'in bulunduğuna dair resmi söylemini tekrarlayan Lavrov, Rus ordusunun Ukrayna'yı Nazilerden temizlediğini iddia etti.

"İNGİLTERE 'RUSYA'YA DİZ ÇÖKTÜRMELİYİZ' DİYOR, HADİ BAKALIM, YAPIN O ZAMAN"