24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi sürüyor. O günden bu yana Batı medyasına çok az röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC'ye konuştu. İşlerin göründüğü gibi olmadığı belirten ve "Biz Ukrayna'yı işgal etmedik" diyen Lavrov, "Özel bir askeri operasyon başlattık çünkü Batı'ya Ukrayna'yı NATO'ya katmanın bir suç olduğunu anlatabilmemizin başka bir yolu yoktu" ifadelerini kullandı.
"RUSYA TERTEMİZ DEĞİL, RUSYA NEYSE O"
Lavrov, kendisine yöneltilen "Birleşmiş Milletler'in Çernihiv'deki Yahidne bölgesine ait raporuna göre 74'ü çocuk ve 5'i engelli olmak üzere 360 sivil, Rus ordusu tarafından 28 gün bir okulun bodrum katında kalmaya zorlandı. Ne tuvalet, ne de suya erişimleri vardı. 10 yaşlı insan öldü...Bu Nazilerle savaşmak mı oluyor?" sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. Lavrov, "Bu çok üzücü. Ama uluslararası diplomatlar Batı'nın baskısı altında. Genellikle Batı tarafından üretilen yalan haberleri büyüterek yaymak için kullanılıyorlar. Rusya tertemiz değil. Rusya neyse o. Ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Röportajda Kremlin'in Ukrayna'da Naziler'in bulunduğuna dair resmi söylemini tekrarlayan Lavrov, Rus ordusunun Ukrayna'yı Nazilerden temizlediğini iddia etti.
"İNGİLTERE 'RUSYA'YA DİZ ÇÖKTÜRMELİYİZ' DİYOR, HADİ BAKALIM, YAPIN O ZAMAN"
Rusya'nın 'dost olmayan ülkeler' listesinde yer alan İngiltere ile ilgili değerlendirmede bulunan Lavrov, "Artık manevra yapacak bile alan kalmadığını düşünüyorum. Başbakan Boris Johson ve Dışişleri Bakanı Truss açık açık 'Rusya'yı yenmeliyiz, Rusya'ya diz çöktürmeliyiz' diyor. Hadi bakalım, yapın o zaman!" dedi.
Truss, geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini dünyanın önünde küçük düşürdüğünü söylemiş ve "Ukrayna'da mağlup olmasını garantilemeliyiz" demişti.
"BATI'NIN NE GÖRDÜĞÜ UMRUMDA DEĞİL"
Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Doğu Ukrayna'da yakalanan ve idam cezasına çarptırılan iki İngiliz'in akıbetine dair kendisine yöneltilen soruyu da cevaplandıran Lavrov, "Batı'nın ne gördüğü umurumda değil. Beni sadece uluslararası kanunlar bağlar ve uluslararası kanunlara göre paralı askerler savaşçı olarak tanınmaz" dedi.
Bu iki kişinin Ukrayna ordusunda görev yaptığını söylenince ise Lavrov'un cevabı "Buna mahkeme karar verir" oldu.
İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’ya destekleri nedeniyle Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill, Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova, Moskova Şehir Duması Yardımcısı Sergey Savostyanov, Rus nakliye şirketi Volga-Dnepr Group'un Başkanı Alexey Isaykin ve 4 Rus askeri hakkında yaptırım kararı alındığını açıkladı.
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