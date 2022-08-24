Türkiye Gazetesi

Rusya, bir yandan Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüken bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan tarafının inisiyatifi ile Putin ve Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Karabağ çevresindeki durum ele alındı.

'RUS BARIŞ GÜCÜ'

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021’de imzalanan üçlü anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının öneminin teyit edildiği görüşmede, bölgede istikrarın sağlanmasında Rus barış gücünün rolü vurgulandı.

Görüşmede, Rusya ve Ermenistan arasında stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili bazı güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini aktardı.

Rusya'dan Dugina cinayetinin peşinde: Görüntüler yayınlandı! Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina’yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya’daki bazı görüntülerini paylaştı.

Zaporijya krizi büyüyor: Rusya'dan BMGK’ya acil toplantı çağrısı! Rusya'nın işgalindeki Zaporijya Nükleer Santrali için tehlike sürüyor. Hem Ukrayna hem de Rusya karşıklık olarak Nükleer Santral'e saldırı iddialarında bulunurken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy konuyla ilgili, BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.