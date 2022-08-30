Türkiye Gazetesi

Çin ile Tayvan arasında uzun süredir gerilim yaşanıyor. Çin, hem havadan hem de karadan tacizlerini sürdürüyor. Bu durum karşısında tedbirli davranan Tayvan, ilk defa Çin'e ait İHA'ya uyarı ateş açtı. Ülke basınında yer alan haberlerde, Tayvan ordusunun Dadan adası, Erdan adası ve Shi adası üzerinde uçan İHA'lara işaret fişeği yolladığı yazıldı. Çin, bu uyarıyı dikkate almayınca gerçek mermi ile ateş edildiği belirtildi. Bu ikaz ateşinin ardından Çin'in İHA'larını geri çektiği aktarıldı. Öte yandan, Tayvan ordusu, geçen pazar Çin'e bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

Tayvan: Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti: Çin teyakkuz ilan etti Çin ordusu, ABD Donanmasına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişi nedeniyle "teyakkuz durumuna" geçtiğini bildirdi. Geçiş, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaretten bu yana ABD Donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti oldu. Çin ise ordusu ise bu geçiş nedeniyle teyakkuz ilan etti.