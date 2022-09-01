Türkiye Gazetesi

Dünyanın en önemli su yolları arasında bulunan Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankeri karaya oturdu. Süveyş Kanalı Kurumu Sözcüsü George Safvet, Mısır'ın özel televizyon kanalı Extra News'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DENİZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Yerel saatle 19.15'te (17.15 GMT), Portekiz'den gelen ve Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı'na giden gemilerden birinin Süveyş Kanalı'ndan geçerken yönlendirme sistemlerinde teknik bir sorun çıkması sonucu hafifçe karaya oturduğunu ve kanalın güney kesiminde deniz trafiğinin durduğunu söyledi.

Sözcü Safvet, olay üzerine acil durumlar için kanalda bulunan römorkörlerle müdahale edilerek tankerin başarıyla yüzdürüldüğünü ve deniz trafiğinin tekrar normale döndüğünü belirtti.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan “The Ever Given” aylar sonra Süveyş Kanalı’ndan geçti Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan ve küresel ticarete günlük 10 milyar dolar zarar veren “The Ever Given” isimli yük gemisi 8 ay sonra Süveyş Kanalı’ndan tekrar geçti.