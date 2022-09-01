Türkiye Gazetesi

Dünyanın diken üzerinde durduğu, etrafında çatışmaların olduğu Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyetinin, Zaporijya bölgesine ulaşması ve Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunacak olmasının ardından Rusya ve Ukrayna birbirini provokasyon yapmakla suçlamaya devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının Zaporijya'da provokasyonlara başvuracağını söyleyerek, "Barbarca provokatif bombardımanın hiç durmadığını göz önünde bulundurarak Ukrayna'nın provokasyonlarından endişe duyuyoruz. Onlar durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerde bulunuyorlar. Görevlilerin santrale ulaşması için işbirliğine hazırız ve santrale ulaşmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

PUTİN CENAZE TÖRENİNE KATILMAYACAK

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov'un ölümünün ardından önümüzdeki 3 Eylül tarihinde tören düzenleneceğini bildiren Peskov, "Putin, Kaliningrad ziyareti öncesi Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a veda etti ve naaşına çiçek koydu. Putin, 3 Eylül'deki program nedeniyle törene katılamayacak. Rus petrol şirketi Lukoil'in Genel Müdürü Ravil Maganov'un sabah saatlerinde Moskova'daki hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yorumda bulunan Peskov, "Bu bizim inceleme alanımız değil" diyerek gazetecilerin şüpheli ölüm hakkındaki sorularını yanıtsız bıraktı.

Dünyanın gözü nükleer Zaporijya'da: UAEA harekete geçti Zaporijya Nükleer Santrali’ni kontrol altına alabilmek için Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı (UAEA) Rafael Grossi, UAEA yetkililerin santrale gitmek üzere yola çıktığını duyurdu.

AB'den Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması: Durum endişe verici Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun "aşırı derecede endişe verici" olduğunu bildirdi.

Arşiv fotoğraflarıyla eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Gorbaçov Eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti.