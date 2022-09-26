Türkiye Gazetesi

Pakistan'da son 2 ay içinde aynı yerde 2 helikopter kazası oldu ve bu kazalarda kurtulan olmadı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Belucistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopter düşmüştü. O kazada kurtulan olmamıştı. Yine Pakistan'da ve yine aynı yerde askeri bir helikopter düştü ve 6 personelde hayatını kaybetti.

2'Sİ BİNBAŞI 6 PERSONEL BİRDEN HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Harnai bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple helikopterin düştüğü belirtildi. Kazada 2'si binbaşı 6 personelin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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