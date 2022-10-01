Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri harekat emri ile başlayan Ukrayna topraklarındaki işgal girişiminde dün önemli bir gelişme yaşandı. Rus lider Putin Herson, Zaporojye, Donetsk ve Lugansk’ı resmen ilhak etti. Putin'in bu hamlesinin ardından Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada NATO'ya 'hızlandırılmış katılım başvurusunu' imzaladıklarını belirtti. ABD'den Ukrayna'nın başvurusuna ilişkin açıklama geldi.

"UKRAYNA'NIN BAŞVURUSU BAŞKA BİR ZAMAN ELE ALINMALIDIR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendirdi.

Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesini de kınayarak, Ukrayna'ya yönelik yeni yardımların haftaya açıklanacağını kaydetti.

DOĞRUDAN RUSYA'YI SORUMLU TUTMADI

Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik saldırılara da değinen Sullivan, bunun 'açık bir sabotaj eylemi' olduğunu belirterek, "Rusya her zaman kendi suçlu olduğunu, bu suçu başkalarının üzerine atıyor. Bunu defalarca gördük. Ancak Kuzey Akım 2 konusunda araştırılması gereken çok fazla nokta var. Fiziki kanıtlar toplanana kadar bunun sorumlusunu açıklamayacağız. Ancak Rusya'nın bu eylemi ABD ya da başka ülkelerin yaptığına ilişkin iddiası kesinlikle yanlıştır" dedi.

Son dakika... NATO: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi kendi topraklarına katmasına ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO müttefikleri bu toprakların hiçbirini Rusya'nın bir parçası olarak tanımıyor ve tanımayacak" dedi.

NATO'dan Rusya sınırında gövde gösterisi! 17 ülke katıldı, ABD'nin﻿ HIMARS füze sistemleri denendi Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi devam ederken, NATO üyesi 17 ülke Rusya'ya ve Belarus'a sınırı olan Letonya'da tatbikat gerçekleştirdi. Düzenlenen tatbikatta ABD'nin HIMARS füze sistemleri de denendi.