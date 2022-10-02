Türkiye Gazetesi

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü açıklamasında, Ukrayna ordusunun Donetsk'te ilerleyişini sürdürdüğü Liman şehrindeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna güçlerinin bölgede yeniden ele geçirdiği yerleşim birimlerine işaret eden Zelenskiy, "Bu hafta boyunca Donbas'ta daha fazla Ukrayna bayrağı vardı. Bir hafta içinde daha da fazla olacak. O halde sözde referandum nedir? 2 Donetsk bölgesi var mı? Ukrayna hareketi devam edecek." ifadelerini kullandı.

"BAYRAĞIMIZ HER YERDE OLACAK"

Ukrayna güçlerinin Liman şehrine girmelerine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna bayrağı Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde. Orada hala çatışmalar sürüyor ancak orada herhangi bir sözde referandumdan eser yok. Ukrayna kendine geri dönecek. Hem doğuda hem güneyde ve şimdi ilhak etmeye çalıştıkları ve 2014'ten beri ilhak edilen Kırım. Bayrağımız her yerde olacak."

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi." açıklamasını yapmıştı.

Zelenskiy, 'Bizim için çok şey ifade ediyor' diyerek duyurdu: Ukrayna'nın doğusunda önemli sonuçlar aldık Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerine karşı ülkenin doğusunda önemli sonuçlar aldıklarını söyledi. Zelenskiy, "Bunlar bizim için çok şey ifade eden adımlar." dedi.

Zelenskiy'den NATO açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Lideri Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, paylaştığı video mesaj ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.