Türkiye Gazetesi

Güney Doğu Asya bölgesinde bulunan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayan çok sayıda kişi evlerine giren yılanlardan şikayetçi. Öyle ki yılanlar adeta şehri kaplamış durumda. Acil yardım merkezinden yapılan açıklamada, rastlanılan yılanların çoğunun piton ve kobra olduğu, yakalama operasyonlarının yüzde 90'ının başarılı sonuçlandığı belirtildi.

15 DAKİKADA BİR 'EVDE YILAN VAR' ÇAĞRISI

Açıklamada vatandaşlardan evlerinde yılan gördükleri gerekçesiyle günde ortalama 15 dakikada bir çağrı alındığı ev uzun yıllardır yılanlara ev sahipliği yapıyor ancak son yıllarda sayılarının arttığı ve kent sakinlerini rahatsız ettiği belirtiliyor.

YILDA 60 BİN YILAN

Evlerden yılda 60 bin yılan çıkarılıyor ve yakalanan yılanlar, vahşi doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar ve Vahşi Yaşam ve Bitki Koruma Dairesi'ne gönderiliyor.

İstanbul’da 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yurt dışından kaçak yollarla getirilen 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Çok ender bulunan ve pahalı bir madde olan kobra yılanı zehri bir insanı kısa sürede öldürebilecek güce sahip.

Et deposunda mide bulandıran görüntüler! Mahalleye yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi Bursa'da vatandaşlar yayılan kötü koku üzerine durumu ekiplere bildirince harekete geçildi. Ekiplerin depoya gerçekleştirdiği baskında insan sağlığını tehdit eden yaklaşık 1,5 ton beyaz et imha edilerek depo mühürlendi.

Dijital yaşlanma: Ekranlardan yayılan mavi ışık hızla yaşlandırıyor Yeni bir çalışma, televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi cihazlardan gelen çok fazla mavi ışığın yaşlanma sürecini hızlandırabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmacılar, ışığın obezite ve psikolojik sorunların başlamasına da yol açabileceğini buldu.