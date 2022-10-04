Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Liz Truss, İngiltere'nin Birmingham şehrinde İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Truss, çarpıcı itiraflarda bulundu ve İngiltere'nin İsrail'i desteklediğini belirterek, "Ben büyük bir siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim. İngiltere-İsrail ilişkisini güçlendireceğiz" dedi.

İngiltere'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararından memnun olduklarını dile getiren Truss, "Hükümetin ABD gibi büyükelçiliği İsrail'in başkenti Kudüs'e taşıyacağından gerçekten umutluyuz. İsrail ile İngiltere arasındaki dostluğu göstermek için atılan bu adım çok önemli. İngiltere'nin tek başkenti var, o da Londra. İsrail'in tek başkenti var o da Kudüs" ifadelerini kullandı.

İngiltere yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'in huzuruna çıkarak mazbatasını aldı İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Liz Truss, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in huzuruna çıkarak Başbakanlık mazbatasını aldı.

Kuzey Akım boru hattında yaşanan tehlike için İngiltere harekete geçti! Kraliyet Donanması Kuzey Denizi'nde İngiltere Savunma Bakanlığı, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına ait altyapının korunması için İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynin Kuzey Akım doğal gaz hattı yakınlarında görev yaptığını açıkladı.

İngiltere'de ulaşıma grev engeli: Demiryolu çalışanları işi bıraktı ​İngiltere'de demir yolu çalışanlarının grevi, ülke genelinde tren seferlerinin iptal edilmesine ve ulaşımın olumsuz etkilenmesine neden oldu. İşçilerin grevi nedeniyle meydana gelen demir yollarındaki aksama vatandaşı isyan ettirdi.