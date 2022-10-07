Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin tarafından Şubat ayının sonunda başlatılan ve hala devam eden Ukrayna'yı işgal girişiminde önemli gelişmeler yaşaıyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhak ettiğini duyurmuştu. Bu açıklama dünyanın tepkisini çekerken, Kuzey Kore ilhalı desteklediğini bildirmişti.

Savaş sürecinde Rusya'nın destekçisi olarak bilinen Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 70'inci doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Kore Merkez Haber Ajansı'nın haberine göre; Kim, mesajında Putin'in uzun süredir devlet başkanlığının ağır sorumluluğuyla enerjik faaliyetler yürüttüğünü ve güçlü bir Rusya inşa etme, büyük stratejik hedefine ulaşmada dikkate değer başarılar elde ettiğini belirtti.

'ABD TEHDİTLERİNE KARŞI DURUŞUNDAN ÖTÜRÜ' ÖVDÜ

Rusya'nın ABD'ye karşı kararlılıkla mücadele ettiğini aktaran Kim, "Bugün Rusya, ABD'nin ve ona bağlı güçlerin meydan okumalarını ve tehditlerini eziyor, devletin itibarını ve temel çıkarlarını kararlılıkla savunuyor. Sizin üstün liderliğiniz ve güçlü iradeniz olmadan bu düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim, bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmek için Moskova ile bağları güçlendirme vaadinde bulunurken, "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki geleneksel dostluk ve iş birliği ilişkilerinin daha üst bir aşamaya taşınması mücadelesinde iki ülke arasındaki karşılıklı destek ve iş birliğinin daha önce görülmemiş bir şekilde güçlendirilmesinden dolayı mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

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