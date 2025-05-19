ABD'de tren yayaların arasında daldı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Mayıs 2025 10:57 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 11:05 - Güncelleme:

ABD'de korkunç bir tren kazası meydana geldi. Ohio'nun Fremont kentinde bir yük treni, Miles Newton Köprüsünden geçişi esnasında yayalara çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

ABD'de korkunç bir kaza meydana geldi. Ohio merkezli WTOL-TV haberine göre, dün akşam eyaletin Fremont kentinde bir yük treni, Miles Newton Köprüsünden geçişi esnasında yayalara çarptı. Fremont Polis Departmanı, açıklamasında kazaya 5 yayanın karıştığını bildirdi. Kaza ihbarı sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi ve köprü ulaşıma kapatıldı. 2 KADIN ÖLDÜ, YARALILAR VAR Fremont Belediye Başkanı Danny Sanchez, kazada 2 kadının öldüğünü doğruladı. Sandusky İlçe Şerifi Chris Hilton, kazada yaralanan 14 aylık bir bebeğin hastaneye kaldırıldığını ve 5 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu açıkladı. İlgili Haber Suriye'de bombalı saldırı! En az 3 kişi hayatını kaybetti Kaybolan çocuğun bulunması için köprü altından akan nehir hattı boyunca arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Norfolk Southern Railway tarafından yapılan açıklamada, "Bu trajediden dolayı derinden üzgünüz. Soruşturma için yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş