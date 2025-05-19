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ABD'de tren yayaların arasında daldı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de korkunç bir tren kazası meydana geldi. Ohio'nun Fremont kentinde bir yük treni, Miles Newton Köprüsünden geçişi esnasında yayalara çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

ABD'de korkunç bir kaza meydana geldi.

ABD'de tren yayaların arasında daldı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Ohio merkezli WTOL-TV haberine göre, dün akşam eyaletin Fremont kentinde bir yük treni, Miles Newton Köprüsünden geçişi esnasında yayalara çarptı.

Fremont Polis Departmanı, açıklamasında kazaya 5 yayanın karıştığını bildirdi.

Kaza ihbarı sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi ve köprü ulaşıma kapatıldı.

ABD'de tren yayaların arasında daldı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

2 KADIN ÖLDÜ, YARALILAR VAR

Fremont Belediye Başkanı Danny Sanchez, kazada 2 kadının öldüğünü doğruladı.

Sandusky İlçe Şerifi Chris Hilton, kazada yaralanan 14 aylık bir bebeğin hastaneye kaldırıldığını ve 5 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu açıkladı.

Kaybolan çocuğun bulunması için köprü altından akan nehir hattı boyunca arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Norfolk Southern Railway tarafından yapılan açıklamada, "Bu trajediden dolayı derinden üzgünüz. Soruşturma için yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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