Ateşkes ve esir takası için düzletilmiş belge ellerinde! Son karar için toplantı yapacak

Gazze'de 60 günlük ateşkes için Hamas, görüşme kapsamında 10 rehineyi bırakmayı kabul etmiş ancak İsrail müzakereleri bir kez daha baltalamıştı. İsrail basını Hamas'a anlaşmanın İsrail tarafından düzeltilmiş belgenin teslim edildiğini öne sürdü. ABD başta olmak üzere Avrupa'nın baskılarının ardından Netanyahu, son karar için güvenlik istişare toplantısı yapmaya hazırlanıyor.

İSRAİL'İN DÜZELTTİĞİ BELGE HAMAS'IN ELİNDE

Yedioth Ahronoth'un haberinde, İsrail'in arabulucular üzerinden Hamas'a Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin düzeltmeleri yaptığı belgeyi teslim ettiğine dikkat çekildi.

NETANYAHU, TOPLANTI YAPACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacağı aktarıldı.

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLME KONUSU DEĞİŞTİRDİ

Arap basınına yansıyan haberlere göre, İsrail'in Hamas tarafına gönderdiği belirtilen taslakta İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve bölgede yeniden konuşlanmasına ilişkin değişikliklerin yapıldı.

Söz konusu taslakta İsrail'in Gazze'de tutulan İsraillilerin cesetlerine karşılık Filistinlileri serbest bırakmayı reddettiği ve Philadelphi Koridoru'nda kalma konusunda ısrarca olduğu iddia edildi.

MÜZAKERE SÜRECİ NEDEN TIKANDI?

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin cevabını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın cevabının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.