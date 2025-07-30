Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ateşkes ve esir takası için düzletilmiş belge ellerinde! Son karar için toplantı yapacak

Ateşkes ve esir takası için düzletilmiş belge ellerinde! Son karar için toplantı yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ateşkes ve esir takası için düzletilmiş belge ellerinde! Son karar için toplantı yapacak
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacak. İsrail basını aynı zamanda Hamas'a düzeltilmiş anlaşma belgesinin teslim edildiğini duyurdu.

Gazze'de 60 günlük ateşkes için Hamas, görüşme kapsamında 10 rehineyi bırakmayı kabul etmiş ancak İsrail müzakereleri bir kez daha baltalamıştı. İsrail basını Hamas'a anlaşmanın İsrail tarafından düzeltilmiş belgenin teslim edildiğini öne sürdü. ABD başta olmak üzere Avrupa'nın baskılarının ardından Netanyahu, son karar için güvenlik istişare toplantısı yapmaya hazırlanıyor. 

İSRAİL'İN DÜZELTTİĞİ BELGE HAMAS'IN ELİNDE

Yedioth Ahronoth'un haberinde, İsrail'in arabulucular üzerinden Hamas'a Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin düzeltmeleri yaptığı belgeyi teslim ettiğine dikkat çekildi.

NETANYAHU, TOPLANTI YAPACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes konusunu görüşmek üzere güvenlik istişare toplantısı yapacağı aktarıldı.

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLME KONUSU DEĞİŞTİRDİ

Arap basınına yansıyan haberlere göre, İsrail'in Hamas tarafına gönderdiği belirtilen taslakta İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve bölgede yeniden konuşlanmasına ilişkin değişikliklerin yapıldı.

Söz konusu taslakta İsrail'in Gazze'de tutulan İsraillilerin cesetlerine karşılık Filistinlileri serbest bırakmayı reddettiği ve Philadelphi Koridoru'nda kalma konusunda ısrarca olduğu iddia edildi.

MÜZAKERE SÜRECİ NEDEN TIKANDI?

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin cevabını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın cevabının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bir ilk olacaktı! Yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldıTüm birikimleri yangında kül oldu! Mağdur aile paraları için Merkez Bankası'na başvurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir ilk olacaktı! Yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldı - DünyaBir ilk olacaktı! Kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldıRusya'da 8.8'lik deprem bölgeyi kabusa sürüklüyor! Şimdi de yanardağ patladı, acil durum ilan edildi - Dünya8.8'lik deprem bölgeyi kabusa sürüklüyor!Rusya'dan Trump'a 'yapıcı değil yıkıcı' suçlaması! Süre açıklaması tehdit olarak algılandı - DünyaRusya, Trump'ın 'süre' açıklamasını tehdit olarak algıladıAlmanya'da DEAŞ tarafından 4 kişilik Türk aile katledilmişti! Kundak faciasında karar çıktı - DünyaAlmanya'da 4 kişilik Türk aile katledilmişti!8.8'lik deprem sonrası Pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - Dünya8.8'lik deprem sonrası Pasifik tetikte!AB projesi çöktü, Yunan medyası yazdı: Türkiye kabloyu döşüyor, biz finansman arıyoruz - Dünya"Biz bekliyoruz, Türkiye kabloyu döşüyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...