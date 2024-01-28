Biden'dan tehdit gibi 'sınır' uyarısı: Bugün yasalaşsa hemen kapatırım

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin sınır güvenliği tasarısını onaylaması halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasını sürdürüyor. Son olarak Güney Carolina'da önemli açıklamalarda bulunan Biden, ülkenin ana gündem maddelerinden biri olan 'sınır güvenliği sorununa' ilişkin konuştu ve 'kapatma' konusundaki kararlılığını dile getirdi.

"SINIRI HEMEN KAPATIR VE HIZLA DÜZELTİRDİM"

Hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde hemen ABD-Meksika sınırını kapatacağını söyleyen Biden, şu ifadeleri kullandı:

"İki partili bir yasa tasarısı Amerika için iyi olacak. Bozulan göçmenlik sistemimizi düzeltmeye yardımcı olmak ve burada olmayı hak edenlere hızlı erişim sağlamak için Kongre'nin bunu geçirmesi gerekiyor."

Biden, tasarının kendisine 'tekrar kontrol altına alınana kadar sınırı kapatma konusunda acil durum yetkisi' vereceğini dile getirdi ve "Eğer bu tasarı bugün yasalaşsaydı, sınırı hemen kapatır ve hızla düzeltirdim" ifadelerini kullandı.

SAYI 5 BİNİ GEÇERSE SINIRI KAPATABİLİR

Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini aşması halinde başkana 'sınırı kapatma yetkisi' veriyor.

'UKRAYNA' KALEMİNE KARŞI ÇIKIYORLAR

Biden'ı sınırları korumamakla eleştiren Cumhuriyetçiler, özellikle söz konusu paketin içinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kalemine karşı çıkarken, ABD Sınır Devriyesi yetkilileri ise kasım ayına göre yüzde 31 artışla geçen ay sınırdan geçen yaklaşık 250 bine yakın düzensiz göçmeni gözaltına aldıklarını açıkladı.