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Çin’de toprak kayması: Heyelanda 9 ölü, 17 kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çin’de toprak kayması: Heyelanda 9 ölü, 17 kayıp

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin'in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

Çin'in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu. Toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

Her iki eyalette de cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi.

Guangdong'da 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişiden ise haber alınamıyor. Eyalette yer alan Meizhou kenti ve Dongshi kasabasında şiddetli yağış ve selin ardından iki köprü çöktü.

Fujian'da ise 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi kayboldu. Fujian'ın Wuping ilçesinde şiddetli yağışlar 378 evin çökmesine neden oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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