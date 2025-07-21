Çin'i tayfun vurdu! Yüzlerce kişi geçici sığınaklara sığındı: 80 bin yolcu...

Hong Kong’da etkili olan Wipha Tayfunu 26 kişi yaralanmasına, 471 ağacın devrilmesine neden olduktan sonra Çin’e doğru ilerleyerek Guangdong eyaletini de etkisi altına aldı.

Hong Kong’u vurduktan sonra Çin’de de etkili olan Wipha Tayfunu, hayatı felç etti. Hong Kong’da etkili olan fırtına çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden olurken insanlara korku dolu anlar yaşattı.

Hong Kong Doğu Bölgesi Meclis Üyesi Kenny Yuen açıklamasında, "Daha korkutucu bir yıkıma neden olan önceki Mangkut ve Hato tayfunlarına kıyasla bu olayda sadece devrilen ağaçlar ve yıkılan bina korkulukları gözlemledik" dedi.

26 KİŞİ YARALANDI

Hong Kong’dan geçerken 3 saat içinde 110 milimetrelik bir yağış bırakan fırtına sırasında rüzgar hızı saatte 167 kilometreyi buldu. Hong Kong hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise tayfun nedeniyle 26 kişinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve 253 kişinin geçici sığınaklara sığındığı, 471 ağacın ise devrildiği kaydedildi. Ayrıca, ülkede 400 uçuşun olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği ve bu durumun 80 bin yolcuyu etkilediği belirtildi.

BU YIL GÖRÜLEN ALTINCI TAYFUN

Wipha Tayfunu’nun Hong Kong’dan sonra vurduğu Çin’in Ulusal Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ise bu yıl bölgede görülen 6’ncı tayfun Wipha’nın yerel saat ile 17.50 sularında Guangdong eyaletindeki Taishan şehrine vardığı ve saatte 108 kilometre hıza düşerek şiddetli tropik fırtınaya dönüştüğü aktarıldı. Çin’de de ağaçların yollara ve evlerin üzerlerine devrilmesine sebep olan şiddetli rüzgarlar görüş mesafesini olumsuz etkilerken sokakta yürümeyi de tehlikeli bir hale getirdi.

Wipha Tayfunu nedeniyle bazı kişiler ayakta durmakta zorlandı. O anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.