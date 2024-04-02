Gazze son durum... İsrail dehşeti sınır tanımıyor! Bu kez Batı uyruklu gönüllüleri katlettiler

Can kaybının 32.845'e yükseldiği Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

02.04.2024 09:49

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

Beyaz Saray, Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD menşeli World Central Kitchen (WCK) adlı insani yardım kuruluşunun Batılı görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in olayı hızlıca soruşturması gerektiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, saldırıyla ilgili X'teki hesabından açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "Gazze'de WCK insani yardım görevlilerini öldüren saldırıdan dolayı çok üzüntü duyduk ve derin bir şekilde rahatsız olduk. İnsani yardım görevlileri, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtırken korunmalıdır. İsrail'i hızlıca olayı soruşturması konusunda teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

02.04.2024 09:50

ABD, İSRAİL'E 18 MİLYAR DOLARLIK YENİ SİLAH SATIŞINA HAZIRLANIYOR

Amerikan CNN kanalında yer alan ve adı açıklanmayan Biden yönetimi yetkililerine dayandırılan haberde, ABD yönetiminin İsrail'e yeni bir silah satışını gerçekleştirmeye yakın olduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail'in ilk olarak Ocak 2023'te alım için başvurusunu yaptığı savaş uçaklarıyla ilgili Biden yönetimi ile Kongre arasında bugüne kadar birçok görüşmenin gerçekleştirildiği ve gayriresmi sürecin tamamlandığı belirtildi.

30 Ocak'ta Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul'un yeşil ışık yaktığı satışa ilişkin resmi bildirimin Biden yönetiminden yakın zamanda Kongre'ye gönderilmesinin beklendiği bildirildi.

02.04.2024 09:51

İSRAİL YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu kuşatma altındaki Gazze şehrinin Al-Sahaba mahallesindeki (Al-Daraj) Kasım ailesine ait eve saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

02.04.2024 02:00

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR: ŞİFA HASTANESİ'NİN HARABEYE DÖNMESİ KARŞISINDA DEHŞETE KAPILDIK

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) X sosyal medya platformundan, İsrail güçlerinin 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırılarıyla tamamen kullanılamaz hale getirip çekildiği Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail güçlerince tesisin içinde ve çevresinde gerçekleştirilen 14 günlük saldırıların ardından Şifa Hastanesi'nin harabeye dönmesinden dolayı dehşete kapıldıkları bildirilen paylaşımda, "Gazze'nin en büyük hastanesi artık hizmet dışı. Yıkımın boyutu göz önüne alındığında, Gazze'nin kuzeyindeki insanlar daha da az sağlık seçeneğiyle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, Şifa Hastanesi'ne erişimin günlerce imkansız hale geldiği ve hastaların tedavi olamadığı bildirildi.

02.04.2024 01:00

İSRAİL BASINI: NETANYAHU FİLİSTİNLİLERİN GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNE DÖNÜŞÜNE ESNEKLİK GÖSTERDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, daha önce reddettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinin sakinlerinin evlerine dönüşüne ilişkin yeni teklifi kabul etme yönünde esneklik gösterdi.

Haberde, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi ile ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan İsrail müzakere heyetinin, arabuluculara "Gazzelilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşü konusunda daha esnek bir tutum" sergilediği ifade edildi.

02.04.2024 00:30

HAMAS: AL JAZEERA'NIN YASAKLANMASI GERÇEKLERİN ÖRTÜLMESİ İÇİN BİR İNTİKAM KARARIDIR

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail meclisinin Al Jazeera'yı yasaklayan kararı kabul etmesine tepki gösterildi.

Kararın, Netanyahu'nun işlemiş olduğu korkunç suçlar ve gerçeklerin örtülmesi çabasını gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Al Jazeera'nın yasaklanması gerçeklerin örtülmesi için bir intikam kararıdır." denildi.

Açıklamada, "Bu intikamcı karar, faşist işgalin gazetecilere ve haber çalışmalarına uyguladığı kısıtlama, abluka ve terör hamleleri ve onlara karşı işlenen suç ve ihlallerin taçlandırılmasıdır." ifadelerine yer verildi.

02.04.2024 00:00

🔴İSRAİL'İN SALDIRISINDA ULUSLARARASI KURULUŞUN YABANCI UYRUKLU 7 ÇALIŞANI ÖLDÜ

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti.

Batı uyruklu çalışanları taşıyan araç kullanılmaz hala geldi. Bölge sakinleri, hasar gören aracı inceledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı. Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 7 çalışanı hayatını kaybetti.

Yer: Gazze