Gazze'de son durum... ABD'nin İsrail planı ortaya çıktı! Sessiz sedasız...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. ABD medyası, Washington'un Kongre'yi nasıl bypass ederek İsrail'e silah sattığını yazdı. Washington Post'a konuşan eski Biden yönetimi yetkilisi Jeremy Konyndyk, bu satışlar olmadan İsrail'in Gazze saldırılarını sürdüremeyeceğini vurguladı. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

03/07/2024 10:01:00

GAZZE'DE BEBEKLER YETERSİZ BESLENME YÜZÜNDEN ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

Beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan yeni doğan bebekler, Beyt Lahya kentindeki Kamal Advan Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor. Hastane müdürü Hussam Ebu Safiyye, hastanedeki kısıtlı imkanlarla hizmet verdiklerini ve bu sorunun çözülmemesi durumunda ilerleyen günlerde ölümlerin artacağını söyledi.

03/07/2024 09:26:00

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI VANG: "GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZİN ÖNLENEMEMESİ, UYGARLIĞIN UTANCIDIR"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin, "21. yüzyılda bu insani krizin önlememesi, insanlığın trajedisi ve uygarlığın utancıdır." dedi.

Bakan Vang, Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de düzenlenen "Çin’in Dış Politikası ve Dış İlişkileri" başlıklı basın toplantısında konuştu. Devam eden saldırıların halihazırda 100 binden fazla sivil can kaybı ve yaralanmaya yol açtığına, sayısız masum insanın enkaz altında gömülü beklediğine dikkati çeken Vang, "21. yüzyılda bu insani krizin önlememesi, insanlığın trajedisi ve uygarlığın utancıdır. Hiçbir şey bu çatışmanın uzatılmasını veya sivil nüfusun öldürülmesini meşrulaştıramaz." ifadelerini kullandı.

03/07/2024 07:25:00

ABD, İSRAİL'E SİLAH SATIŞLARINI SESSİZ SEDASIZ ONAYLADI!

ABD'li gazete Washington Post, Washington'un Kongre'yi nasıl bypass ederek İsrail'e silah sattığını yazdı. Washington Post'a konuşan eski Biden yönetimi yetkilisi Jeremy Konyndyk, bu satışlar olmadan İsrail'in Gazze saldırılarını sürdüremeyeceğinin altını çizdi.

Washington Post'un ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı bir rapora göre, ABD'li yetkililer geçtiğimiz günlerde gizli bir brifingde Kongre'ye ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 100'den fazla silah satışını onayladığını ve teslim ettiğini söyledi. Habere göre, satışlar arasında binlerce hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bomba ve diğer silahlar yer alıyor. Ayrıca her satışın maliyeti, dikkate alınması gereken minimum tutarın altına düştüğü için, öncelikle Kongre tarafından onaylanmalarına gerek kalmadı. Başka bir deyişle satış tutarlarının düşük olması nedeni Kongre onayı bypass edildi. Washington Post'a konuşan eski Biden yönetimi yetkilisi Jeremy Konyndyk, bu satışlar olmadan İsrail'in Gazze saldırılarını sürdüremeyeceğinin altını çizdi.

03/07/2024 07:54:00

GÜNEY AFRİKA: BM'NİN BARIŞI UYGULAMA KAPASİTESİ OLSA, FİLİSTİN'DE HAYATLAR KURTULURDU

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşmiş Milletler (BM), barışı sağlama kapasitesine sahip olmadığını belirterek, "Eğer buna sahip olsalardı, barışı uygulama kapasitesi bugün sahada olurdu ve Filistin'de hayatlar kurtulurdu" ifadelerini kullandı.

03/07/2024 01:28:17

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ: GAZZE'DEKİ DURUM ATEŞKESİN ERTELENMESİNİ KALDIRAMAZ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun ateşkesin ertelenmesini kaldıramayacağını söyledi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinden bir heyetle yaptığı görüşmede konuştu. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns'ın başkanlığındaki heyetle bir araya gelen Sisi, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgesel konuları ele aldı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Gazze'deki insani durum, ateşkes için kesin çözümlere ulaşmanın daha fazla ertelenmesini kaldıramaz." dedi.

03/07/2024 03:26:00

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA YAKINLARINI KAYBEDENLER BM'Yİ ZİYARET ETTİ

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ailelerini kaybetmiş 10 kişilik Filistinli bir heyeti, tanık olarak BM’deki yetkilerle bir araya getirdi.

Gazze’deki hastanelerde görev yapan Dr. İmad Tamini, Gazze’de durumun medyada görünenden çok daha korkunç olduğunu belirterek, “Bu (saldırılar) hayatımda gördüğüm en korkunç ve dehşetli şeylerdi. Ve her birimizin bunu durdurmak için bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Teksas’tan Filistinli Dr. Rolal Farrah da yüzyıllardır Gazze’de yaşayan büyük bir aileye sahip olduklarını ve İsrail saldırılarında bir çok aile üyesini kaybettiklerini aktardı. Farrah, “Aile üyelerimin 150'den fazlası, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında, ya bombardımanda, ya da İsrail keskin nişancılarının ateşinde ya da insani yardımların ulaştırılmasının insafsızca reddedilmesi sonucu öldürüldü.” dedi.

03/06/2024 22:02:00

ARAP BİRLİĞİ: GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA KAYITSIZ KALMAK İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze Şeridi'ndeki halkın "soykırıma maruz bırakıldığını ve buna kayıtsız kalmanın insanlık için bir utanç olduğunu" söyledi. Ebu Gayt, "Gazze'de yaşananlar ancak Filistinliler açlıktan, bombalamalardan, keskin nişancılar tarafından öldürülürken kayıtsız kalan tüm insanlık adına utanç verici olarak tanımlanabilir." ifadelerini kullandı.